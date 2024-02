Tennistavolo, A4 Verzuolo domina la 5ª prova del Grand Prix Giovanile Interregionale

Dominio dei giovani del vivaio dell’A4 Verzuolo nella 5ª prova del Grand Prix Giovanile Interregionale, disputatasi domenica 25 febbraio a Verzuolo.

Sono saliti sul più alto gradino del podio Carlotta Giuliano, Maddalena Rosso, Alice Rivoira, Marta Garello, Elisa Aglì, Gabriele Rosso, Carlo ed Andrea Cesano, Ettore Casonato ed Alessandro Zucchetti.

Hanno conquistato la piazza d’onore nelle rispettive categorie Amalia Veledi, Marku Melissa, Matteo Barbero e Giacomo Davico.

Hanno infine conquistato la medaglia di bronzo Caterina Cavallera, Martina Cornaglia, Carlotta Giraudo, Lia Ramonda, Carà Ubibi, Elia Barbero, Matteo Rossi, Mattia Rosso, Nicolò Pittavino, Pietro Trezza e Samuel Giraudo.

In virtù di questi risultati l’A4 ha rafforzato ulteriormente la sua leadership nella classifica per società.

Nel weekend era in programma anche la quarta giornata di ritorno del campionato di serie B1 che ha visto vittoriose entrambe le formazioni verzuolesi. L’A4 Tonoli ha prevalso per 5 a 3 sul Biella al termine di un match molto equilibrato, mentre l’A4 Scotta ha sconfitto per 5 a 2 la formazione lombarda del Villa Romanò.