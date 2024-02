Cuneo celebra "Il messaggio di Nuto Revelli a vent'anni dalla scomparsa"

“Ciau Nuto! Anche se ti hanno fatto Generale nel ruolo d'Onore e dottore honoris causa, per noi rimani sempre il tenente della 46ª del Tirano, il capobanda di Giustizia e Libertà, il marito di Anna, il padre di Marco. Sei stato il testimone, il portavoce, l'amico che non ha mai ceduto in ragione e coscienza. Vai con Pirmo, con Duccio, con Dante, con gli ultimi e con tutti quelli che sono morti per combattere l’ingiustizia. Vai, vai per le montagne della libertà dove non ci sono confini”.



Così, con queste parole raccolte nel volume Aspettando l’alba e altri racconti (Einaudi, 2004) Mario Rigoni Stern, sulla prima pagina de La Stampa del 6 febbraio 2004 salutava per l'ultima volta Nuto Revelli, l'amico e compagno di testimonianza.



Poco prima dell'alba del 5 febbraio 2004, Nuto Revelli ci lasciava all'età di 84 anni. La città di Cuneo, le sue montagne, e la cultura italiana perdevano uno dei protagonisti del Novecento: alpino in Russia, partigiano prima a Paraloup e poi in Francia, scrittore dei vinti, ricercatore della memoria contadina.



Il 5 febbraio 2024 sono stati vent'anni senza Nuto. Mentre la guerra è tornata nel cuore dell’Europa - proprio in quelle pianure ucraine che nell’estate del 1942 Nuto Revelli aveva attraversato con il 5° reggimento alpini Battaglione Tirano, della Divisione Tridentina - e con preoccupanti rigurgiti di fascismo e discriminazioni, ci domandiamo cosa è rimasto dell’indignazione di Nuto Revelli, di tutto quello per cui aveva lottato e sofferto.



A monito del suo insegnamento e a bilancio di questi anni di impegno come coltivatori di memoria, la Fondazione Nuto Revelli invita la cittadinanza ad un momento di ricordo di Nuto con la testimonianza di chi lo ha conosciuto, contenuti video e la presentazione delle attività.



L'appuntamento Il messaggio di Nuto Revelli a vent'anni dalla scomparsa sarà mercoledì 6 marzo | ore 17.45 | al Salone d’onore del Comune di Cuneo (Via Roma 28), con i saluti della sindaca Patrizia Manassero e dell’ass. Cristina Clerico e gli interventi di Gigi Garelli, Giovanni Quaglia e Marco Revelli. Coordina Beatrice Verri.



La partecipazione è libera, con prenotazione consigliata su www.nutorevelli.org o scrivendo a info@nutorevelli.org.



L’iniziativa è patrocinata dal Comune di Cuneo, la cui Sindaca Patrizia Manassero dichiara: “Come Amministrazione comunale siamo molto orgogliosi di patrocinare questo evento: ricordare la figura di Nuto Revelli a 20 anni dalla sua scomparsa è doveroso e necessario. La sua testimonianza è ancora oggi attuale e ci invita a riflettere sulle atrocità dell’odio, della violenza e della guerra. In un mondo sempre più diviso e in conflitto, coltivare la memoria di Nuto soprattutto tra i giovani è di fondamentale importanza per il nostro futuro, affinché possa essere davvero di pace. Oltre ai racconti sul periodo bellico, ci tengo a ricordare il suo impegno nel narrare la faticosa vita delle donne di campagna e montagna nel dopoguerra: fu tra i primi a dare loro una voce, quando ancora non avevano un ruolo primario nella società.”



Per rivivere alcuni momenti della vita di Nuto Revelli, lo speciale Ricordati di non dimenticare su Rai Cultura curato da Daniela Giuffrida e Beatrice Verri, per la regia di Francesco Ghisi e pubblicato in occasione del centenario della nascita dello scrittore (2019), propone cinque filmati con immagini di archivio e delle Teche RAI.