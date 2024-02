Nuovo spazio espositivo a cura di Art en Ciel a Cuneo in contrada Mondovì

Nel mese di marzo saranno in mostra le opere di Fernanda Prudenzano e Gianni Armando, oltre a due opere del maestro Roberto Andreoli.



Aperture dal venerdì alla domenica dalle 15,00 alle 18,30.

In seguito si alterneranno altri artisti in mostre personali o collettive, ma anche per laboratori dimostrativi di disegno o pittura, coloro che visiteranno, troveranno sempre a disposizione in prima persona, l'artista esecutore delle opere esposte, con cui potranno confrontarsi.

L'iniziativa nasce per promuovere arte ed amicizia, come in un salottino, per scambiarsi opinioni, parlare di arte e perchè no? Dipingere insieme!