Ravaioli Fotografi 1964 ancora una volta premiato dalle coppie di sposi: nuova vittoria al Wedding Awards

Ravaioli Fotografi 1964 è ancora una volta tra i professionisti che hanno vinto i Wedding Awards 2024 per la categoria Fotografia, essendo una delle aziende più raccomandate dalle coppie iscritte su Matrimonio.com.

Matrimonio.com, portale leader del settore nuziale in Italia e parte del gruppo internazionale The Knot Worldwide, ha annunciato i vincitori della 11a edizione dei Wedding Awards, i premi più prestigiosi del mondo wedding. Più di 74.000 fornitori registrati sul sito sono stati in lizza per ottenere questo importante riconoscimento.

Per i fratelli Erik e Werner Ravaioli è un riconoscimento che tocca quota nove. Tante sono le edizioni vinte in questa categoria. Una conferma costante della fiducia riposta in loro dalle coppie di sposi.

Questi premi si basano, infatti, sulle recensioni delle coppie che si sono sposate nell'ultimo anno. I due fratelli Ravaioli, Erik con studio a Cuneo (via Fratelli Andrea e Mario Vaschetto, 2) e Werner con studio a Caraglio (via Roma 213) hanno ricevuto un totale di 195 recensioni sulla sua vetrina online di Matrimonio.com e una valutazione di 4.9 su 5 determinata dalle coppie che hanno usufruito dei suoi servizi per l’organizzazione del matrimonio.

"Ringraziamo, ancora una volta, le coppie di sposi che ci investono della fiducia e ci affidano la memoria di uno dei giorni più importanti della loro vita", commentano i due fratelli.

Vincere un Wedding Award di Matrimonio.com non è solo un grande riconoscimento per qualsiasi azienda, ma dimostra anche l'eccellente servizio che il fornitore premiato offre alle sue coppie. Ecco l’elenco completo dei vincitori: https://www.matrimonio.com/wedding-awards