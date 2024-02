Volley A3M. Turno infrasettimanale in trasferta per Savigliano che fa visita al Garlasco

Non c’è tempo per tirare il fiato per il Monge-Gerbaudo Savigliano che, dopo la trasferta di Belluno, chiuderà il mese di febbraio affrontando mercoledì 28 alle ore 20.30 il Moyashi Garlasco, ancora una volta fuori casa, per la 23esima giornata del Girone Bianco della Serie A3 Credem Banca.

L’avversario. A dispetto di una classifica apparentemente deficitaria, che li vede attualmente occupare l’11° posto a quota 22, i pavesi sono in realtà una delle squadre più in forma del Girone Bianco. Prima di osservare il turno di riposo nell’ultimo fine settimana, infatti, il Moyashi aveva inanellato una serie di cinque vittorie consecutive. L’ultimo ko risale addirittura al 14 gennaio, dopo il quale i ragazzi di coach Galimberti hanno raccolto 11 punti, con una vittoria “piena” e ben quattro al tie-break, compresa l’ultima in ordine di tempo, a Salsomaggiore Terme. Tra i punti di forza, la fisicità complessiva del roster, che può contare nel reparto schiacciatori sull’esperienza di capitan Puliti e sulla qualità di Cavalcanti, top scorer dell’ultimo match con ben 21 punti.

Qui Monge-Gerbaudo Savigliano. I biancoblu, invece, stanno vivendo un momento decisamente agli antipodi rispetto a quello vissuto dai “galacticos” neroverdi. In serie negativa da sei partite, il Monge-Gerbaudo sta ancora facendo fronte alle defezioni e agli acciacchi vissuti nelle ultime settimane. La voglia di riscatto, però, non manca, come spiega lo schiacciatore Simone Brugiafreddo: “Siamo consapevoli del fatto che non sarà una gara facile, perché affrontiamo una squadra in fiducia e perché noi, al contrario, arriviamo da una situazione di difficoltà. Dobbiamo, però, essere bravi a concentrarci su noi stessi e meno sugli avversari: stiamo lavorando sugli aspetti tecnici e mentali che non hanno funzionato nelle ultime settimane e siamo certi che con la forza del gruppo potremo ritornare a giocare la pallavolo che abbiamo messo in mostra in passato”.

I precedenti. Garlasco-Savigliano è ormai una classica in categoria. Le due compagini si sono affrontate ben sette volte nelle ultime tre stagioni, essendosi incrociate anche nei quarti di finale dei playoff del 2022/23, in cui s’imposero i piemontesi. All’andata, disputata alla vigilia dell’Immacolata, vinsero 3-0 al PalaSanGiorgio i ragazzi di coach Simeon, che ora conducono 4-3 nel bilancio storico.

Dove vederla. Come tutte le gare della Serie A3 Credem Banca 2023/24, la partita tra Moyashi Garlasco e Monge-Gerbaudo Savigliano sarà trasmessa sul canale YouTube della Lega Volley. L’appuntamento è per le ore 20.30 di mercoledì 28 febbraio al PalaRavizza di Pavia.