Alain Delon, sequestrate 72 armi da fuoco in casa sua

(Adnkronos) -

Settantadue armi da fuoco e 3mila munizioni sono state sequestrate nel corso di una perquisizione a casa di Alain Delon a Douchy-Montcorbon (Loiret). Lo ha annunciato la procura di Montargis, secondo quanto riportano i media francesi.

L'attore 88enne, gravemente malato, "non beneficia di alcuna autorizzazione che gli permetta di detenere un'arma da fuoco", ha sottolineato in una nota il procuratore di Montargis, Jean Cedric Gaux. La perquisizione è avvenuta giovedì scorso a seguito di una relazione del giudice tutelare dell'8 febbraio.

In totale sono state sequestrate 72 armi, in particolare delle categorie A (in cui rientrano alcune armi da fuoco e materiale bellico) e B (armi utilizzate per il tiro sportivo), e più di 3mila munizioni. Inoltre, durante la perquisizione è stata "accertata l'esistenza di un poligono di tiro all'interno della proprietà", ha rilevato il procuratore, precisando che è stata aperta un'indagine per deposito, acquisto e detenzione illegale di armi delle categorie A, B e C.