Maltempo in Toscana, allerta meteo arancione: ultime news

(Adnkronos) - Allerta meteo arancione oggi, martedì 27 febbraio, in Toscana. Il rischio idrogeologico riguarda in particolare la parte occidentale e il bacino dell'Ombrone pistoiese. Ma piove su gran parte della regione, con cumulati superiori a 130mm a Fabbriche di Vergemoli, 121mm ad Equi Terme e alcuni allagamenti a Livorno, comunica sui social il presidente della Regione Eugenio Giani, spiegando che "rimangono alti i livelli in tutti i bacini delle zone oggetto di allerta, in particolare su quelli centro-settentrionali e costieri: sopra il primo livello di guardia al momento stabili l’Ombrone pistoiese a Pistoia e Poggio a Caiano e il Bisenzio a Signa e Gamberame; al secondo livello San Dalmazio a Pomarance; al primo livello anche Cecina, Reno a Pracchia, Ozzeri, Freddana, Carrione, Era e Merse".

Giani inoltre, segnalando che si registrano "aumenti anche lungo l’asta dell’Arno, ma al momento molto sotto il primo livello di guardia" e che "le precipitazioni continueranno per tutta la giornata", invita la cittadinanza alla "massima attenzione".

Una squadra dei vigili del fuoco di Viareggio è intervenuta nel comune di Massarosa, in via Sarzanese Sud (Ss 439), all'altezza del bivio per il ristorante Chandelle, per una frana di grosse dimensioni che ha ostruito completamente la carreggiata. Sul posto sono intervenuti anche l'assessore, la protezione civile del Comune, i carabinieri di Viareggio e l'Anas. La viabilità è stata ripristinata attorno alle ore 7:30.

Sempre a Massarosa, in via Pietra a Padule, la squadra di Viareggio è intervenuta per un'altra frana che ha coinvolto un'autovettura con due persone a bordo che sono rimaste bloccate all'interno, ma non sono rimaste ferite. La strada era completamente ostruita e la viabilità è stata ripristinata attorno alle 5:00.

Altre frane si sono verificate sul Monte Quiesa dal versante di Bozzano, a Pedona, a Levigliani e in Garfagnana a Gallicano, dove 3 famiglie sono rimaste isolate.

Sempre a causa del maltempo una serie di alberi sono caduti sulla sede stradale in varie località.