Sanfrè, iscrizioni aperte per il Campus estivo 2024 dell'associazione “Giovani in movimento”

Spiegano gli organizzatori: «Il 2024 sarà un anno speciale. Dal lontano 1994 quando l’iniziativa estiva muoveva i primi passi son passati ben 30 anni. Eh sì, il sorriso è stato il filo rosso di tutto questo tempo. Il sorriso è un potente strumento educativo, proprio nelle situazioni più complicate. Quando un bambino è in difficoltà, quando la relazione con i figli si fa particolarmente conflittuale, occorre partire dal sorriso. Se noi con un sorriso facciamo capire ai bambini che ci siamo, che siamo lì con loro per aiutarli e non per criticarli o ferirli, allora è molto probabile che riescano ad aprire meglio il cuore e la mente. Buon sorriso a tutti!».