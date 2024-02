Bra, parcheggiava sui posti riservati ai diversamente abili col tagliando di una persona deceduta da quattro anni

Stava circolando alla guida della sua Volkswagen nonostante non avesse effettuato il pagamento della polizia assicurativa e sebbene la patente di guida gli fosse stata revocata da oltre un anno quando è incappato in un posto di controllo della Polizia Locale in piazza Roma. Oltre alle pesanti sanzioni amministrative, l’automobilista, un quarantenne residente in città, ha visto scattare anche il sequestro amministrativo dell’auto.

Nei giorni scorsi, inoltre, nell’ambito dei controlli svolti sulla corretta occupazione degli stalli di sosta riservati ai veicoli al servizio delle persone diversamente abili e sul corretto utilizzo delle relative autorizzazioni, un equipaggio della Polizia Locale ha accertato che un’auto che sostava in via Principi di Piemonte esponeva il contrassegno azzurro intestato una persona deceduta da 4 anni: gli agenti hanno immediatamente provveduto alla rimozione della MINI e successivamente hanno contestato la violazione al proprietario del mezzo, oltre che procedere al ritiro del contrassegno intestato al defunto.