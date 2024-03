BTC verso i $60 mila, ETH supera 3.300 dollari e Green Bitcoin supera 1 milione di dollari in prevendita

Il mercato delle criptovalute sta vivendo un periodo di intensa crescita, con il Bitcoin che si avvicina ai 60 mila dollari ed Ethereum che vola verso i 4 mila dollari, mentre la nuova crypto Green Bitcoin ha superato il milione di dollari in prevendita. Questo trend rialzista potrebbe portare i beni digitali verso nuovi massimi storici. Scopriamo insieme tutti i dettagli di questa straordinaria evoluzione.

Il Bitcoin ha raggiunto i 57 mila dollari, un massimo che non si registrava dal 2021, con un aumento del 32% dall'inizio dell'anno. Tuttavia, Ethereum ha superato le prestazioni del Bitcoin, registrando un’impennata del 41% nel giro di un mese.

Questo successo è attribuito alla crescente attesa tra gli operatori finanziari per l'approvazione degli ETF spot su Ethereum da parte delle autorità di regolamentazione statunitensi, simile a quanto è successo per il Bitcoin a gennaio.

Nick Crawley, senior strategist di DailyFX, ha sottolineato che l'approvazione degli ETF spot su Ethereum rappresenterebbe un passo importante per i trader e gli investitori, riconoscendo il ruolo di Ethereum nel futuro delle criptovalute e nel sistema finanziario.

MicroStrategy, una società per lo sviluppo di software, ha visto crescere le sue azioni del 16% grazie al trend rialzista del Bitcoin negli ultimi giorni, essendo il maggior proprietario di Bitcoin quotato in borsa. Altre società legate alle criptovalute negli Stati Uniti hanno beneficiato di questo aumento, con Coinbase Global che è salita del 17% e Marathon Digital Holdings con un aumento del 22%.

MicroStrategy ha annunciato di aver acquistato altri Bitcoin per un valore di circa 155 milioni di dollari, portando il suo totale di Bitcoin nel portafoglio dell’azienda a oltre 190.000 token, con un valore di oltre 10,5 miliardi di dollari. Gli ETF su Bitcoin hanno registrato afflussi netti per oltre 6 miliardi di dollari dopo l'avvio delle negoziazioni negli Stati Uniti a gennaio.

L'aumento del prezzo del Bitcoin è attribuito anche all'attesa dell'imminente evento di "halving", che comporta il dimezzamento dell'offerta dei token, programmato per aprile. Questo processo mira a rallentare il rilascio di Bitcoin, la cui offerta è limitata a 21 milioni (19 milioni sono già stati estratti), riducendo la ricompensa per i "minatori" che producono i token.

Inoltre, Reddit ha annunciato di aver investito una parte delle sue riserve di liquidità in Bitcoin, Ethereum e Matic come forma di pagamento per la vendita di beni virtuali, mentre ha presentato una richiesta di quotazione alla Borsa di New York lo scorso 22 febbraio.

Che cos’è Green Bitcoin e come funziona?

Green Bitcoin (GBTC) è un progetto innovativo nel panorama delle criptovalute che unisce concetti di eco-compatibilità, staking e gamification per offrire agli investitori un'esperienza coinvolgente e potenzialmente redditizia. Il progetto si distingue per il suo approccio attento all'ambiente e per le sue caratteristiche uniche.

Innanzitutto, Green Bitcoin si basa su un modello di staking, noto come "Gameified Green Staking", che consente agli investitori di guadagnare ricompense per lo staking dei token GBTC e prevedendo correttamente i movimenti dei prezzi del Bitcoin.

Questo approccio innovativo, che combina elementi del Bitcoin con una blockchain eco-compatibile, è progettato per massimizzare le ricompense e ridurre l'impatto ambientale, con un consumo energetico molto inferiore rispetto ad altre reti.

La piattaforma offre anche funzionalità coinvolgenti come le sfide settimanali, che incoraggiano gli utenti a rimanere attivi e partecipare attivamente alla community. Questo approccio alla gamification aumenta l'interesse e l'adesione degli utenti, garantendo un coinvolgimento duraturo e una maggiore partecipazione al progetto.

Inoltre, Green Bitcoin si distingue per il suo APY (rendimento percentuale annuo) molto competitivo, che attualmente si attesta al 67%. Questo rendimento promettente offre agli investitori l'opportunità di guadagnare profitti significativi sul loro investimento.

Per quanto riguarda la roadmap del progetto, dopo la fase di prevendita, Green Bitcoin si concentrerà sull'attivazione completa dello staking e sulla promozione dell'adozione all'interno della community. Il team prevede anche di rilasciare il token su exchange decentralizzati (DEX) per aumentare la sua accessibilità e visibilità.

Conclusioni

Mentre il mercato crypto registra il rally di Bitcoin ed Ethereum, Green Bitcoin rappresenta un'interessante alternativa nel settore delle criptovalute, offrendo agli investitori un modo innovativo per guadagnare attraverso lo staking contribuendo anche alla sostenibilità dell’ambiente. Con la sua prevendita che ha già superato il milione di dollari, potrebbe rappresentare la prossima grande novità del mercato.

