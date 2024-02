Cuneo, da lunedì 4 marzo al via la mostra “Nessuno ti ha mai chiesto "lui" com'era vestito?”

Nell’ambito di “8 MARZO È TUTTO L'ANNO”, l’annuale rassegna di appuntamenti proposta dall’assessorato Parità e Antidiscriminazioni del Comune di Cuneo, a partire da lunedì 4 marzo (e fino a venerdì 29 marzo) è in programma, al Dipartimento di Scienze Agrarie, Forestali e Alimentari (in Piazza Torino 3 a Cuneo) la mostra NESSUNO TI HA MAI CHIESTO "LUI" COM'ERA VESTITO?, a cura di Amnesty International Cuneo,

in collaborazione con Telefono Donna e DISAFA, ispirata al poema “What I was wearing” di Mary Simmerling e diffusa in Italia grazie al lavoro dell’Associazione Libere Sinergie

La mostra è rivista in un nuovo allestimento, nell'ottica del tema della rassegna “VICEVERSA”. Originariamente dal titolo “COM'ERI VESTITA?" ispirata al poema “What I was wearing” di Mary Simmerling la mostra racconta storie di abusi accanto agli abiti in esposizione che intendono rappresentare, in maniera fedele, l’abbigliamento che la vittima indossava al momento della violenza subita.

Com’eri vestita? Mi hanno fatto questa domanda un sacco di volte. Mi hanno costretta a ricordare un sacco di volte, ... ma nessuno mi ha mai chiesto lui come era vestito.



Inaugurazione venerdì 8 marzo ore 10

Orari:

dal lunedì al venerdì ore 10.00-12.00 e ore 16-18





Prenotazioni visite per le scuole:

Telefonare al n. 011.6709648 (Disafa Cuneo)





Per informazioni: 328.6884165