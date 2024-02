Torna domani sera l'oroscopo per il mese di marzo con la cartomante sensitiva Barbara

Torna in onda domani sera, giovedì 29 febbraio, a partire alle ore 21, il consueto appuntamento di TargatoCn e La Voce di Alba dedicato all'oroscopo del mese.

I videospettatori potranno seguire la diretta sulle home page di TargatoCn.it e LaVocediAlba.it e sulle relative pagine Facebook.Nei giorni successivi sarà possibile rivederla sul nostro giornale.

Che cosa dicono le carte sibille per il mese? Quale sarà il segno più fortunato? Lo scopriremo domani sera insieme alla nostra ospite, la cartomante sensitiva Barbara, che ci regalerà l'oroscopo per questo marzo segno per segno.