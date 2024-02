IFTS - Tecniche per la promozione di prodotti e servizi turistici con attenzione alle risorse, opportunità ed eventi del territorio

In AFP, in partenza un percorso di eccellenza per esperti di turismo.

Vuoi saperne di più (clicca qui)

Si sa il turismo sta diventando un settore trainante per lo sviluppo dei nostri territori e l’AFP a Dronero, presso la sede di Via GB Conte 19, propone un percorso di grandissima qualità in ambito turistico, un percorso rivolto ai manager del turismo, alla sua seconda edizione.

La partenza è prevista per il giorno 26 marzo 2024

Turismo digitale, sostenibile, responsabile, esperienziale e culturale…. questi ambiti che affronterà il percorso dronerese davvero unico nel suo genere, alla seconda edizione.

L’approccio del corso è molto innovativo in quanto gli allievi saranno formati sulle nuove tendenze del turismo ambientale, sostenibile e responsabile, oltre che esperienziale e culturale.

Perché può essere di interesse?

Innanzitutto perché durante il percorso è possibile essere assunti con contratto di apprendistato di primo livello presso le aziende che ospiteranno i ragazzi in stage.

Inoltre perché la didattica e la modalità formativa alternano scuola e lavoro con un taglio estremamente concreto.

“Un percorso che permette di conoscere e operare a 360 gradi nel mondo del turismo con particolare attenzione al marketing, alla comunicazione e alle risorse territoriali. L'allievo imparerà ad utilizzare immagini coerenti (laboratori di fotografia e grafica), andando a conoscere realmente i prodotti del territorio (cooking class, incontro con testimoni, partecipazione a convegni...), realizzando video / documentari, imparando a scrivere presentazioni efficaci. Una parte di formazione verrà inoltre dedicata a come scrivere e presentare un bando e alla lingua inglese” dichiara la dr.ssa Sara Marino, coordinatrice del percorso.

Così si esprime il Direttore del Centro servizi: Prof. Massimo Gianti: “Nel corso degli anni, il modo di fare turismo è cambiato molto; la facilità di spostarsi, le tante promozioni e soluzioni low cost, la diffusione di internet e di servizi online hanno aumentato le opportunità di viaggio per tutti e ampliato le possibilità formative e occupazionali, creando più posti di lavoro e nuove figure professionali, sempre più specializzate e adatte ad ogni carattere, profilo e inclinazione professionale.

Con l'aumento della mobilitazione di masse turistiche e delle mete da visitare, questo settore deve evolvere ed aggiornarsi ed AFP propone un percorso davvero molto qualificato e spendibile, finalizzato ai trovare sempre nuove soluzioni per soddisfare le esigenze dei viaggiatori”.

I posti disponibili sono limitati e stanno arrivando moltissime candidature pertanto è bene effettuare l’iscrizione.

Link iscrizione (clicca qui)

Per info:0171-912055

E-mail centro.servizi@afpdronero.it