La grande boxe scalda i cuori: sold out per i 13 incontri disputati a Marene (FOTO)

La palestra comunale di Marene ha accolto, domenica 25 febbraio, 13 incontri di boxe organizzati dalla palestra Open Space di Savigliano e Boxe Fitness Barge con la preziosa collaborazione del Comune di Marene nella persona dell’assessore allo Sport Alberto Deninotti, presente durante tutta la manifestazione, salito sul ring per i saluti istituzionali e, più volte, per premiare i pugili.

La tribuna della palestra si è riempita di pubblico e di tifosi che hanno sostenuto i propri beniamini, per un sold out che ha dimostrato come la boxe continui ad essere nel cuore degli amanti dello sport.

«Sono molto soddisfatto dei risultati – ha detto il preparatore sportivo Aniello Flauto della Palestra Open Space – perché su 12 incontri che hanno visto dei nostri atleti sul ring abbiamo portato a casa 7 vittorie, 2 pareggi e 3 sconfitte. Ma delle tre sconfitte due sono state sulle spalle di giovanissimi pugili esordienti che sicuramente faranno tesoro di questo risultato per migliorarsi. Un bravo a Kledi Shtjefni per aver vinto al suo primo incontro. Voglio ancora ringraziare Marene, l’assessore Deninotti, il numeroso pubblico e le attività locali che ci hanno supportato».

Al termine della giornata, questo il commento dell’assessore Deninotti: «Una “prima” importante e di ottimo livello. Siamo soddisfatti di aver ospitato questa riunione di pugilato che ha saputo portare a Marene una ventata di novità sportiva ed attrarre un vasto pubblico che ha riempito il nostro palazzetto. Ringrazio l’istruttore Aniello Flauto, e tutto il suo team, per aver organizzato questa manifestazione. Ci vediamo il 17 marzo!».

L’appuntamento è, infatti, rinnovato per domenica 17 marzo a Marene con il gradito ritorno sul ring di Stiven Leonetti Dredhaj, di Amed Khoui, di Mattia Taravella e con molti esordi di pugili saviglianesi anche nella Gym Boxe. (servizio fotografico Federico Trovò)

Il riepilogo degli incontri (in grassetto il pugile vincitore)

Shtjefni Kledi (Boxe Fitness Barge) VS Giaume Nicolò (Acqui Boxe)

Farfariello Marco (Orbassano Boxe) VS Mazzola Salvatore (Boxe Chieri)

De Marinis Ruben (Boxe Fitness Barge) VS Ferro Gabriel (Novara Boxe)

Sevega Filippo (Boxe Fitness Barge) VS Karaj Samed (Boxe Tortona)

Hrinca Fabrizio (Boxe Fitness Barge) VS Ghobrial Joseph (Black Bull)

Iannone Achille (Boxe Fitness Barge) VS Rossi Alessandro (Black Bull)

Panepinto Paolo (Boxe Fitness Barge) VS Vicentini Mattia (Acqui Boxe)

Hersi Elton (Boxe Fitness Barge) VS El Ayouni Rachid (Novara Boxe)

Boulal Ilias (Boxe Fitness Barge) VS Papa Lorenzo (Black Bull)

Aimar Alberto (Boxe Fitness Barge) VS Saltalamacchia Daniel (Bruno Arcari Boxing Team)

Santos Douglas (Boxe Fitness Barge) VS Calarco Matteo (Black Bull)

Belchhab Ziyad (Boxe Fitness Barge) VS Ariri Mehdi (Black Bull)

Nasi Stefano (Boxe Fitness Barge) VS Andreacchi Simone (Manno Boxing Club)