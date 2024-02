Scarnafigi "Sulle Strade dei Campioni": appuntamento a domenica 24 marzo

Dopo il grande successo del Fitwalking del Cuore è in programma un nuovo appuntamento con il cammino domenica 24 marzo a Scarnafigi con “Sulle Strade dei Campioni la VI e XII miglia a passo di Fitwalking”, evento di lancio del progetto “Octavia in movimento” iniziativa che unisce sport, natura, benessere per vivere meglio il territorio, proposta dall’Associazione Octavia in collaborazione con l’ASD Relevè, l’Associazione Vesulus e l’ASD Scuola del Cammino Fitwalking Italia.

Grazie al sostegno di Fondazione Compagnia di San Paolo verrà proposto un ricco calendario di eventi sportivi nel territorio di Octavia, 17 comuni della pianura del Cuneese tra il Monviso e la provincia di Torino, Cardè, Casalgrasso, Cavallerleone, Faule, Lagnasco, Manta, Monasterolo di Savigliano, Moretta, Murello, Polonghera, Revello, Ruffia, Scarnafigi, Torre San Giorgio, Villafalletto, Villanova Solaro e Vottignasco. Dalla primavera sino all’autunno sarà possibile prendere parte a masterclass di yoga e pilates e fare escursioni in bicicletta, attività per tutti per vivere il territorio in movimento.

Si inizia appunto domenica 24 marzo, ore 9,45, a Scarnafigi a passo di Fitwalking con una camminata non competitiva su due percorsi, quello più corto di 6 miglia (9,5 Km circa) e quello più lungo, fino a Lagnasco e ritorno, di 12 miglia (19 Km circa) interamente in piano e su asfalto, perfetti quindi per il cammino.

Il costo dell’iscrizione è di 5 Euro comprensivi di pacco gara, è possibile acquistare il pettorale presso i punti iscrizione in prossima attivazione sul territorio oppure direttamente il giorno della manifestazione prima della partenza.

Per informazioni: info@scuolacamminosaluzzo.it – tel./whatsapp 338/6151466