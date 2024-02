World Triathlon Winter Championships: a Pragelato brillante affermazione di Giovanna Basso: "Una soddisfazione enorme"

Splendida affermazione per l'atleta di Borgo San Dalmazzo Giovanna Basso, vittoriosa nella sua categoria ai World Triathlon Winter Championships di Pragelato.

Sulle piste dei giochi olimpionici invernali del 2006 Basso (Trisports.it Team) ha conquistato il primato in virtù dell'ottimo tempo realizzato: un'ora e 26 minuti.

Crono realizzato nella prova di Winter Duathlon (6 km di corsa, con 3 giri da 2 km e 10 km di sci di fondo, con 5 giri da 2 km) che le ha permesso di avere la meglio sull'altra italiana Michela Mazzarelli e l' inglese Hooper Frances.

Ottima l'organizzazione del team Italia.

Giovanna Basso: "E stata veramente un'emozione fantastica, mettersi in gioco in questa disciplina non è facile. E' stata una stagione ricca di soddisfazioni, oltre a questo podio ho ottenuto un primo, un terzo ed un quarto posto di categoria alla Maratona di Bessan, alla Sgambeda di Livigno e alla Dobbiaco Cortina. Per ottenere certi risultati ci vuole impegno e tanta passione. Però la soddisfazione è enorme"