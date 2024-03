Busca in diretta grazie alla nuova telecamera sulla torre civica

Busca in diretta, sguardo panoramico da ovest a nord-est: da oggi sulla home page del sito internet istituzionale del Comune è possibile in ogni momento dare uno sguardo alla città e ai suoi dintorni, collina compresa, grazie alla web-cam che il Comune ha piazzato sulla torre civica, in via Cavour. Vi si accede scorrendo la home page fino al tasto Live Streaming . posizionato vicino a quello delle Previsioni Meteo.



“Si tratta di un’iniziativa – spiega l’assessore Diego Bressi – che completa la presenza online del Comune e vuole favorire anche l'approccio turistico alla città”.



Proprio in questo giorni, inoltre, è cambiato il layout del sito, ora adeguarlo agli standard richiesti dalle disposizioni ministeriali, il quale, comunque, continua a mantenere l’impronta di tipo informativo che lo contraddistingue da sempre. Per leggere le ultime notizie, oltre a quella in evidenza sulla pagina di apertura, basta accedere dal tasto Novità oppure da Tutte le novità in vista sotto la news in evidenza.