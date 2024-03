Dai servizi ecologici al risanamento delle tubazioni: il Gruppo Piumatti Bra Servizi cresce ancora

Si ingrandisce la famiglia del Gruppo Piumatti Bra Servizi. L’azienda leader nei servizi ecologici ha ampliato la sua operatività entrando a far parte della Tecno Dit, azienda cuneese con esperienza trentennale nell’ambito del risanamento non distruttivo di condotte e tubazioni, che quindi possono essere riparate proprio nel punto esatto dove si è verificata la criticità, senza dover per forza rompere. Con un risparmio di tempo ed economico non indifferente. Inoltre la Tecno Dit si occupa anche di sanificazione ambientale, ricerca perdita d’acqua su impianti civili, industriali e antincendio

“In questo modo - spiega Giuseppe Piumatti, presidente del Gruppo Piumatti Bra Servizi - siamo in grado di fornire una gamma di servizi più vasta alla nostra clientela. La Tecnodit è un’azienda storica, come la Bra Servizi, con solide basi sul mercato italiano ed è per questo che, unendo le forze, sono certo che potremo realizzare progetti innovativi, con uno sguardo al futuro e una grande attenzione all’ambiente”.



Dal 1994 la Tecno Dit ha sviluppato tecnologie sofisticate per offrire ai clienti facilità d’indagine, rapidità d’intervento e risultati garantiti. L’asso nella manica dell’azienda cuneese è dato dall’utilizzo di sistemi non distruttivi, attraverso i quali evita le fastidiose e costose rotture delle tubazioni e grazie a questo sistema è possibile attuare una ispezione con l’ausilio di una telecamera per verificare il punto esatto della rottura e quindi procedere alla pulizia e ad una eventuale ricostruzione della tubazione.

“La Tecno Dit è un’azienda storica ma al passo con i tempi, che utilizza le tecnologie più evolute - precisa Salvatore Cottone, fondatore dell’azienda -. Ci occupiamo anche di pulizia e sanificazione delle cappe di aspirazione dei ristoranti, nonché delle condotte d’aria, dove verifichiamo eventuali proliferazioni batteriche per poi ripulire e bonificare. Servizio, quest’ultimo indispensabile per ospedali, aziende, luoghi pubblici e privati: siamo certificati AIISA per svolgere qualunque tipo di lavorazione in questo ambito. L’entrata in azienda del Gruppo Piumatti Bra Servizi è per tutti una grande opportunità di crescita”, conclude Cottone.

Un’opportunità che ingloba anche un altro importante servizio alla clientela che si rivolge alla Tecno Dit, nel caso in cui sia impossibile procedere a sanare la criticità senza rompere la tubazione. “I nostri clienti devono avere la certezza di poter contare su di noi per ogni esigenza - sottolinea il patron di Gruppo Piumatti Bra servizi, Giuseppe Piumatti -. Nel caso in cui sia necessario effettuare degli scavi, abbiamo stretto una partnership con l’azienda Albese leader nel settore delle costruzioni di Marco Sartore. In questo modo abbiamo la possibilità di offrire un servizio professionale e globale”.

Per ulteriori informazioni è possibile visitare il sito www.tecnodit.it che, tra l’altro sarà presto rinnovato, per una consultazione più rapita e intuitiva.

“Essere attenti all’ambiente - conclude Giuseppe Piumatti - significa anche produrre meno detriti e meno rifiuti, attuare un piano di riciclo puntuale e studiato nei minimi dettagli, utilizzare le nuove tecnologie che permettono di essere poco invasivi ed aver un minor impatto ambientale. Tutte azioni che la Tecnodit mette in atto in ogni suo intervento e per questo rientra nella filosofia aziendale che perseguiamo da quasi 35 anni nel Gruppo Piumatti Bra Servizi”.