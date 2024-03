Fossano, crolla su via Roma il modiglione in pietra di un balcone

Nel tardo pomeriggio di mercoledì 28 febbraio, a Fossano, nella centrale via Roma, si è spezzato senza alcun preavviso, ed è piombato sul porfido sottostante, uno dei modiglioni che reggono a sbalzo il balcone del primo piano del palazzo sito al civico 121.



Intervenute sul posto la pattuglia di turno della polizia municipale e i vigili del fuoco volontari del locale distaccamento, insieme con gli addetti comunali della manutenzione, al fine di mettere in sicurezza e transennare l'area.



Nelle prossime ore l'ufficio tecnico del Comune farà un sopralluogo per verificare che il balcone interessato al crollo non presenti imminenti problemi di instabilità statica.



Fortunatamente il pesante blocco di pietra è cascato al suolo tra due autoveicoli parcheggiati senza danneggiarli nè colpire alcun passante, dunque, a parte l'impatto della mensola con le pietre della pavimentazione di via Roma, non sono stati registrati danni di sorta.