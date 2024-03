Gestire il patrimonio famigliare, se ne parla in Banca di Caraglio con Giovanni Cuniberti

Martedì 12 marzo, alle 17.30, presso la Cittadella di Banca di Caraglio (piazza della Cooperazione, 1) a Caraglio, l’istituto bancario propone l’incontro con lo scrittore e docente di economia, Giovanni Cuniberti, per la presentazione del suo nuovo libro “Intelligenza patrimoniale. I principi per governare il patrimonio famigliare”, edito da Libri D’Impresa. Dopo i saluti dei rappresentanti della Banca, l’autore dialogherà con il giornalista economico de “La Stampa”, Fabrizio Goria, esplorando i principi per la protezione e gestione dei patrimoni di famiglia e facendo chiarezza sui percorsi che garantiscono solidità e prosperità nel tempo. L’ingresso è aperto a tutti, previa prenotazione presso gli sportelli della Banca di Caraglio.

“Come istituto bancario è nostro compito assistere clienti e soci nella protezione del patrimonio, illustrando le migliori strategie per far crescere gli investimenti e tutelare le ricchezze – spiega Giorgio Draperis, Direttore Generale di Banca di Caraglio -. La presentazione del professor Cuniberti e il dibattito che ne scaturirà saranno l’occasione per riflettere sulle azioni e sulle competenze necessarie per migliorare la propria consapevolezza finanziaria. Nel libro ‘Intelligenza patrimoniale’, Cuniberti infatti si rivolge a coloro che sono impegnati nella gestione del patrimonio di famiglia, fornendo informazioni e strumenti utili a comprendere le dinamiche del mercato, a gestire l’emotività e a scegliere la migliore strategia d’investimento in base alle proprie necessità”.

Giovanni Cuniberti, dopo una lunga esperienza come trader istituzionale presso una primaria banca torinese, analista finanziario e successivamente come responsabile della consulenza finanziaria indipendente di una Sgr internazionale, fonda nel 2021 Cuniberti & Partners SIM S.p.A., multi family office indipendente con sede a Torino. Dal 2010 è professore a contratto nel corso di laurea magistrale in Finanza aziendale e mercati finanziari alla Scuola di Management ed Economia dell’Università di Torino. Ha all’attivo numerosi seminari, contributi ed interviste su SKY TG24, Il Sole 24 Ore, Borsa Italiana, Radio 24, La Stampa, Milano Finanza, Le Fonti TV, Class CNBC, BancaFinanza, Espansione, Il Secolo XIX, Il Giornale. Oltre a Intelligenza Patrimoniale, ha pubblicato nel 2015 il libro “Guida pratica ai mercati finanziari”, edito da Hoepli.