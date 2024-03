Il Centro di ascolto diocesano cuneese si sposta all’interno della Curia Diocesana

Per sottolineare l'impegno costante verso le persone in difficoltà, la Caritas di Cuneo ha recentemente spostato il suo Centro di Ascolto Diocesano negli spazi della Curia Diocesana - dove già erano presenti gli altri uffici. Questo trasferimento non è solo una questione logistica; rappresenta un profondo significato per la comunità e per i molti volontari e utenti dei servizi di Caritas.

La nuova sede all'interno della Curia Diocesana amplifica l'importanza del Centro di Ascolto, sottolineando il ruolo centrale che la Chiesa e la Caritas giocano nel sostegno alle persone bisognose. La vicinanza fisica al cuore pulsante della vita ecclesiastica della diocesi rafforza il messaggio che l'assistenza e il supporto sono al centro dell'azione della Chiesa. Un altro aspetto fondamentale di questo spostamento è la centralizzazione di tutte le risorse e le persone che lavorano per la Caritas di Cuneo.

Avere tutti “sotto lo stesso tetto” non solo facilita la comunicazione e la collaborazione tra i vari rami dell'organizzazione ma anche crea un ambiente più coeso e supportivo per tutti. Questa unione fisica delle forze riflette l'unità di scopo e di spirito che anima la Caritas nel suo lavoro quotidiano di assistenza ai più fragili.

Forse, il beneficio più significativo di questa nuova disposizione è la garanzia di un supporto costante per i volontari, che sono il cuore pulsante delle attività di Caritas. La presenza di una rete solida e accessibile di persone intorno a loro fornisce un grande conforto e una risorsa preziosa nel loro impegno.

L’apertura del Centro di Ascolto Diocesano Cuneese nella Curia Diocesana è un simbolo potente del rinnovato impegno della Caritas e della Chiesa di Cuneo a stare al fianco di chi si trova in situazioni di vulnerabilità. È un promemoria che, nel cuore della fede e dell'azione sociale, vi è sempre un posto per l'accoglienza, l'ascolto e il sostegno concreto. Con questo spostamento, la Caritas di Cuneo riafferma la sua missione di essere una luce di speranza e un punto di riferimento di solidarietà per la comunità.

Info tecniche: Orari: 9-12 Giorni: Lunedì - mercoledì - venerdì Tel: 0171634184 Nuovo indirizzo: Via Busca 27 12100 Cuneo