Stimolare la riflessione sul femminismo e vincere le paure: a Bra l’incontro col filosofo e attivista Lorenzo Gasparrini

A Palazzo Mathis l’autore presenta il suo volume "Ci scalderemo al fuoco delle vostre code di paglia": una galleria di tipi umani ricorrenti di critici e detrattori del pensiero femminista, che vengono smontati uno per uno. "L’importante è parlare insieme di questi argomenti, anche se questo fa nascere una polemica: ci riguardano tutti"

Martedì 5 marzo si tiene a Bra uno dei primi eventi di "Marzo donna": a Palazzo Mathis è prevista la presentazione del volume: "Ci scalderemo al fuoco delle vostre code di paglia" scritto da Lorenzo Gasparrini. Si tratta di una galleria di tipi umani ricorrenti di critici e detrattori del pensiero femminista, che vengono smontati uno per uno. Ce ne parla il suo autore, filosofo e attivista:

"Nei miei anni di studi, ho spesso incontrato tematiche femministe, che riguardavano anche la mascolinità. Quando però ho provato a farne oggetto di studio, anche in un luogo che pensavo libero, la facoltà di filosofia, ho trovato ostacoli e pregiudizi: gli stessi professori mi dicevano che erano cose da donne e che non potevo dunque occuparmene. Questo mi ha molto colpito, non mi sembrava giusto; ho realizzato che il problema era sociale: c’è qualcuno che non vuole che si parli di questi argomenti. Dietro le risposte spesso identiche che ricevevo c’era una paura di perdere qualcosa, una coda di paglia. Ho perseverato e ho cominciato a fare divulgazione e formazione fuori dall’Accademia, trovando i giusti spazi e scoprendo che in verità molte persone ne volevano parlare".

Nel libro, attraverso la galleria di ritratti "vorrei dunque far capire che in verità non c’è niente di cui avere paura a parlare di femminismo ". A Bra dunque, la presentazione sarà un’occasione per "confrontarmi col pubblico e stimolare una riflessione produttiva. L’importante è parlare insieme di questi argomenti, anche se questo fa nascere delle polemiche: ci riguardano tutti". Appuntamento alle 18. L’evento è promosso dal Progetto Comunicare 2.0, in collaborazione con il Centro Antiviolenza e con la cooperativa Fiordaliso.