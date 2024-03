Farigliano, sbanda un camion della nettezza urbana: polizia Locale sul posto

Ha coinvolto un camion della nettezza urbana dell'azienda Proteo l’incidente occorso nel Comune di Farigliano nel primissimo pomeriggio di oggi (giovedì 29 febbraio).



Il mezzo – con ogni probabilità per lo scoppio della sospensione sul lato destro della cabina – ha sbandato mentre si trovava in transito lungo la Fondovalle, all’altezza del bivio per frazione Naviante. Non si segnala la presenza di feriti o danni a persone coinvolte.



Sul posto la polizia Locale, che gestisce la circolazione con senso unico alternato, i tecnici della Provincia e di un'azienda per la rimozione dei mezzi pesanti incidentati.