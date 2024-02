Mondovì, a marzo proseguono gli eventi collaterali alla mostra “I grandi maestri del Barocco e Caravaggio”

Proseguono anche nel mese di marzo gli appuntamenti collaterali alla mostra “I grandi maestri del Barocco e Caravaggio”, allestita negli spazi dell’ex chiesa di Santo Stefano a Mondovì (via Sant’Agostino, 24).

Si inizia sabato 2 marzo alle 16.30 con una visita guidata a cura di Conitours, prenotazioni a info@cuneoalps.it. A seguire, un’apertura straordinaria per l’evento “L’arte del sabato sera”. La mostra resterà aperta fino alle 22.00 e inaugurerà un ciclo di aperture serali che si ripeteranno, a sabati alternati, fino a fine mese.

Venerdì 8 marzo, in occasione della Giornata internazionale della donna, è organizzata per le 18.30 una visita guidata olfattiva. Quali erano le essenze, le spezie e le materie prime usate nel Seicento? Quale odoroso segreto nascondono i personaggi delle opere? L’affascinante storia del profumo e la visita esperienziale guideranno i visitatori, ma soprattutto le visitatrici, attraverso il più atavico dei nostri cinque sensi.

La visita guidata olfattiva è a cura di Silvana Cincotti, storica dell’arte. Verranno utilizzate mouillettes personali per ogni partecipante. Costo: 16 euro a persona; biglietto € 6.00 per tutte le donne. Prenotazione obbligatoria a mostra@baroccoecaravaggio.it. Eccezionalmente orario prolungato ore 22.00.

Gli appuntamenti della prima settimana di marzo verranno poi riproposti ciclicamente nel corso del mese. L’apertura serale “L’arte del sabato sera” tornerà a deliziare gli amanti della pittura nei giorni di sabato 16 e sabato 30 marzo. La visita guidata olfattiva verrà replicata venerdì 22 marzo, sempre alle ore 18.30, per la Giornata Mondiale del Profumo. Il costo per questa occasione sarà per tutti di euro 16,00.

Domenica 24 marzo, invece, Conitours terrà nuovamente la visita guidata di metà pomeriggio, sempre alle ore 16.30. Il mese di marzo si concluderà con il weekend di Pasqua, in occasione del quale la mostra applicherà i seguenti orari di apertura: domenica 31 marzo (Pasqua): ore 15.00-20.00; lunedì 1° aprile (Pasquetta: ore 10.00-20.00.

Si ricorda che per prenotare le visite è necessario scrivere ai seguenti indirizzi: info@cuneoalps.it per le visite guidate di domenica 2 e domenica 24 marzo; mostra@baroccoecaravaggio.it per le visite olfattive di venerdì 8 e venerdì 22 marzo.

La mostra, curata da Pierluigi Carofano, è organizzata da Piemonte Musei e dall’Associazione BeLocal, in collaborazione con Associazione Insieme, Ordine dei Cavalieri delle Langhe e Happee Place, con il sostegno di Fondazione CRC e il patrocinio di Regione Piemonte, Provincia di Cuneo, Città di Mondovì, Visit Cuneese e Confcommercio di Mondovì.