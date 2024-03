Savigliano, a Palazzo Cravetta s'inaugura la mostra "La magia della vita e dei colori"

Sabato 9 marzo alle ore 17 presso Palazzo Cravetta di Savigliano sarà inaugurata la mostra di Francesco Cravarezza "La magia della vita e dei colori".

L’evento, organizzato in collaborazione con Oasi Giovani ETS, vuole ricordarne la figura esponendo “il frutto” di due sue grandi passioni: quella per il collezionismo di antichi tessuti anatolici e quella per la pittura.

Nelle sale espositive saranno presenti pertanto due sezioni. Nella prima ospiti d’onore saranno i coloratissimi tessuti di area caucasica donati al Museo Civico (sec. XIX-XX); nella seconda sezione saranno esposti i quadri dipinti dal professore e donati a Oasi Giovani ETS. I quadri esposti, come voluto da Cravarezza, saranno acquistabili sabato 23 Marzo alle ore 16.30 nel corso di un’asta benefica per Oasi Giovani ETS.