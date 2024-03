A Racconigi il corso per un orto sano, salutare e sostenibile

Dopo il successo dell’esperienza degli scorsi anni, Solare Collettivo Onlus organizza “passapORTO.bio” il sesto “viaggio” per la coltivazione di un ORTO SANO, SALUTARE, SOSTENIBILE.

Un’ opportunità, a disposizione di tutti gli appassionati dell’orto, per incontrarsi e condividere dubbi, conoscenze ed esperienze per scoprire tutti i segreti della coltivazione biologica e permettere quindi di ottenere un orto eccellente, salutare e sostenibile riducendo/ eliminando l'utilizzo di pesticidi e concimi chimici, dannosi per il pianeta e dannosi allo stesso tempo anche per la nostra stessa salute.

Il corso si terrà a Racconigi presso il CENTRO di AGGREGAZIONE GIOVANILE ex GIL via Divisione Alpina Cuneense 20.

Sono previsti quattro incontri e una uscita sul territorio:

1° INCONTRO – Giovedì 14 Marzo 2024 - ore 20.30-22.30LA CONSERVAZIONE DELLE VERDURE: La latto fermentazione. Relatore: Dulce Maria Chan Cab -La Milpa

2° INCONTRO – Giovedì 21 Marzo 2024 - ore 20.30-22.30 AGRICOLTURA ORGANICA E RIGENERATIVA: principi e tecniche di base. Relatore: Chara Michelone-specializzata in sistemi agricoli sostenibili- collabora con l’Associazione DEAFAL ong

3° INCONTRO – Giovedì 28 Marzo 2024 - ore 20.30-22.30 UN MONDO CHIAMATO SUOLO: importanza, caratteristiche e fertilit. Relatore: Chara Michelone-specializzata in sistemi agricoli sostenibili- collabora con l’Associazione DEAFAL ong

4° INCONTRO – Giovedì 4 Aprile 2024 - ore 20.30-22.30 AGROFORESTAZIONE: l’orticoltura come possibile alleata nei sistemi per la mitigazione al cambiamento climatico. Relatore: Chara Michelone-specializzata in sistemi agricoli sostenibili- collabora con l’Associazione DEAFAL ong

Al momento dell’iscrizione ai partecipanti sarà richiesto un contributo di 20 euro comprensivo di iscrizione all’Associazione e contributo per gli incontri e l’uscita sul territorio.

Per informazioni o iscrizione potete telefonare ad Anna Maria (cell.348 2820151) oppure scrivere una e-mail a:presidente@solarecollettivo.it o inviare un messaggio whatsApp