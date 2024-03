A Dronero il concerto solidale dei Loud Dalfin per "Persone Come Noi ONLUS"

Venerdì 8 marzo alle ore 21 i LOU DALFIN saranno ospiti di Persone Come Noi Onlus nell’ambito del nuovo evento di presentazione del progetto "Sostegno alla micro-imprenditoria femminile ambientalmente sostenibile nel settore turismo rurale finalizzata alla resilienza dei settori vulnerabili” che si sta realizzando a Capo Verde con il co-finanziamento dell’Agenzia Italiana per la Cooperazione allo Sviluppo (AICS).



Il progetto umanitario è finalizzato al miglioramento delle condizioni di vita delle aree più marginali di montagna dedite ad un'agricoltura di pura sussistenza, spesso non fornite di acqua e luce e raggiungibili solo a piedi dopo numerose ore di cammino. Le comunità sono coinvolte in attività di sviluppo turistico rurale sostenibile e di crescita economica attraverso piccoli investimenti strutturali. In particolare il progetto offre sostegno dell’empowerment femminile attraverso formazione e accesso al microcredito.



I LOU DALFIN già in passato sono stati più volte testimonial dei progetti umanitari dell’associazione Persone Come Noi. Il gruppo si esibirà di ritorno da Barcellona (Catalogna) dove il 2 marzo suonerà al “Tradicionarius” uno di più importanti festival della scena musicale folk. La serata sarà una chiotta occasione per ascoltare i brani del loro ultimo disco insieme a quelli immancabili del loro tradizionale repertorio occitano, con un’attenzione particolare all’ascolto.



La serata ad ingresso libero mira a costruire un ponte ideale tra comunità, culture e tradizioni differenti proprio attraverso la musica che è un linguaggio universale che caratterizza e al tempo stesso unisce popoli lontani, un linguaggio capace di suscitare emozioni, un mezzo straordinario in grado di mettere in comunicazione fra loro uomini di lingue, culture e religioni differenti, capace di costruire ponti e abbattere muri.



Persone Come Noi (PCN) è un’associazione umanitaria di Busca nata nel 2001 che realizza progetti in particolare in Africa e in Sud America.



Per informazioni sulla serata e sulle attività di PCN: 0171/936146 - www.personecomenoi.org.