Alba Cheer sulla strada per Amburgo: sabato 2 marzo il German All Level Nord

Mancano poche ore alla partenza dei team Little Titans e Junior Titans per Amburgo, dove sabato 2 marzo avrà luogo il German All Level Nord, primo appuntamento dell'anno per le competizioni all level organizzate da Varsity Europe.

Tra le 185 routine della manifestazione anche le due dei team albesi, unici rappresentanti del cheerleading italiano in questo evento che raccoglie oltre tremila partecipanti da tutta Europa e che lo scorso anno ha visto i Titans raccogliere ben tre primi e un terzo posto.

Sarà soprattutto il desiderio di vivere un'incredibile esperienza di gruppo che offrirà ai Little Titans e ai Junior Titans quella motivazione in più nel presentare il meglio di quanto appreso durante il lungo periodo di preparazione.

Qualche tifoso sarà presente alla Sporthalle a supporto dei team; ma la maggior parte dei fan si darà appuntamento al Curletti bistrot di Casa Titans, dove per tutta la giornata di sabato saranno trasmesse le competizioni in diretta streaming. 11:54 e 13:52 rispettivamente gli orari dei team albesi, che negli ultimi allenamenti hanno mostrato con grande energia due routine molto solide e ben strutturate.