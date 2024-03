Cuneoginnastica si prepara ad ospitare i Campionati Italiani Assoluti: domani via alla vendita dei biglietti

Dopo il grande successo organizzativo delle Finali Nazionali Gold di ginnastica artistica femminile dello scorso autunno, la Cuneoginnastica torna ad ospitare un appuntamento cruciale per il calendario federale della ginnastica artistica.

Il 5, 6 e 7 luglio, il Palazzetto dello Sport di Cuneo sarà teatro dei Campionati Italiani Assoluti, maschile e femminile, l’attesissimo evento che vedrà le stelle azzurre e le migliori atlete e atleti italiani sfidarsi per il titolo nazionale assoluto, nel concorso generale e nei singoli attrezzi.

Una rassegna cruciale, che si preannuncia particolarmente avvincente soprattutto perché arriva a meno di un mese dai Giochi Olimpici di Parigi, dove l'Italia potrà schierare la propria squadra al completo, sia in campo maschile che femminile. Infatti, per gli atleti e le atlete italiane l’appuntamento cuneese sarà un crocevia fondamentale e sarà l’occasione per ultimare la preparazione olimpica e far sciogliere ogni riserva sulle composizioni delle squadre che parteciperanno all’evento più atteso degli ultimi quattro anni.

La regia dei Campionati Italiani Assoluti di ginnastica artistica sarà affidata dalla Federazione Ginnastica d'Italia alla Cuneoginnastica che, guidata dal presidente Claudio Adinolfi, sostenuta dalle istituzioni locali e affiancata da tanti volontari, saprà regalare come sempre uno spettacolo indimenticabile ed entusiasmante per tutto il pubblico che accorrerà nella Provincia Granda per sostenere e acclamare i propri beniamini prima della partenza per la manifestazione a cinque cerchi.

Tra le atlete più attese spicca senza dubbio il nome della fuoriclasse Vanessa Ferrari, vicecampionessa al corpo libero ai Giochi Olimpici di Tokyo 2020, nonché campionessa del mondo nel 2006 e campionessa europea nel 2007. Insieme alla veterana scenderanno in pedana anche le amatissime “fate”, Asia e Alice D’Amato, Martina Maggio, Giorgia Villa, Manila Esposito ed Elisa Iorio, tutte nella rosa della squadra olimpica femminile, che daranno il loro meglio per conquistare un biglietto per Parigi.

In campo maschile, invece, grande attesa per il campione del mondo al corpo libero ai Mondiali del 2021 e vicecampione europeo nel 2022, Nicola Bartolini, insieme ai compagni di nazionale Yumin Abbadini, Lorenzo Minh Casali, Matteo Levantesi, Mario Macchiati che, negli ultimi anni, hanno fatto sognare i tanti appassionati e appassionate di questa disciplina.

Cuneo, ancora una volta, si trasformerà per tre giorni nella Capitale italiana della grande ginnastica artistica. Un evento unico nel suo genere: l’ultimo grande trampolino di lancio in vista dei Giochi di Parigi. Uno show imperdibile.

BIGLIETTERIA

Dal 1 al 31 marzo sarà possibile acquistare i biglietti per i Campionati Italiani Assoluti di Ginnastica Artistica ad un prezzo speciale, grazie alla promozione Special Price: sul sito cuneoginnastica.it e al link http://www.cuneoginnastica.it/?page_id=6750 i biglietti saranno in vendita con uno sconto del 30%.

A partire dal 1 aprile i biglietti saranno in vendita a prezzo pieno.

Settore rosso non numerato:

Biglietto intero 10 euro + 3 euro di prevendita

Dai 10 ai 14 anni e per tutti i tesserati FGI si potrà accedere al settore rosso non numerato con il biglietto ridotto, al prezzo di 7 euro + 3 di prevendita, mentre i bambini fino ai 9 anni accompagnati da un genitore, entreranno gratuitamente.

Settore verde numerato:

Biglietto intero 15 euro + 3 euro di prevendita

Dai 10 ai 14 anni e per tutti i tesserati FGI si potrà accedere al settore rosso non numerato con il biglietto ridotto, al prezzo di 10 euro + 3 di prevendita, mentre i bambini fino ai 9 anni accompagnati da un genitore, entreranno gratuitamente.

Per info, biglietti e orari: cuneoginnastica.it