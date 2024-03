Ju Jitsu: il Team Nishizawa in spolvero al Memorial "Persico-Giusto" disputato a Millesimo

Domenica 25 febbraio, presso il palazzetto di Millesimo (Savona), si è svolto il 31° memorial di Ju Jitsu organizzato dalla società sportiva locale, che ha voluto ricordare l’istruttore Rinaldo Persico,e il maestro Giancarlo Giusto.

Dalle 9.30 a sfidarsi sui tatami, si sono alternate le squadre di Ju Jitsu liguri Waza Do Cengio, Kase Hito Millesimo, CFFS Ju Jitsu Savona, California Club Arenzano, UGJ Cogoleto, Ju Jitsu Tegliese Genova e le piemontesi Nishizawa di Trinità e Cuneo, la Evo Gym Mondovì e l'Ashi Gara Yama Dojo Fossano.

Atleti da 8 anni in poi e di varie cinture si sono esibite e affrontate nella specialità dell'Accademia. Gremita la palestra, che ha ospitato oltre agli atleti, anche un numeroso pubblico di familiari e amici.

Più di 140 i ragazzi che si sono sfidati in questa specialità altamente spettacolare: una prova a tempo (eseguita a coppie) che prevede una serie di figure, alcune di elevatissima spettacolarità, che richiedono l’acquisizione di alta tecnica, coordinazione, velocità e anche notevole coraggio.

Ospiti d’onore il maestro Luciano Mazzaferro (allievo diretto del M° Bianchi), la signora Paola Rebora (nipote del maestro Gino Bianchi, fondatore in Italia del metodo Bianchi di Ju Jitsu) e Anna Anchisi (moglie del maestro Gianni Vedovello).

Il Team Nishizawa, coordinato per l’occasione dal maestro Luciano Manassero e da Edoardo Gelli, ha raggiunto i seguenti risultati:

Cat. PULCINI bianche-gialle-arancio: terzi classificati Boscan Dennis - Djouf Michele e Comino Lorenzo - Aragno Gioele.

Cat. SPERANZE bianche-gialle: primi classificati Colli Giorgio - Aragno Gioele.

Cat. SPERANZE arancio: secondi classificati Garelli Sofia - Boscan Marco Remo.

Cat. JUNIORES bianche-gialle-arancio: terzi classificati Doci Antonio - Colli Giorgio.

Ottimi piazzamenti a un soffio dal podio anche per Letizia Manassero, Elisa Ricciputi, Aurora Aragno, Elisa Renaudo, Pascale Sebastiano, Chiardola Kevin.

Ancora una soddisfazione per l’attività svolta, a testimonianza dell’ottimo lavoro e del grande impegno profuso dai ragazzi negli allenamenti. Si ringraziano inoltre per la sponsorizzazione per l’acquisto di materiale sportivo CRF Fossano e Olocco VDL.