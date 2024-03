Sci alpino femminile, Coppa del mondo: Marta Bassino ed altre sette azzurre convocate per le gare di Kvitfjell

Marta Bassino, Fedrica Brignone, Laura Pirovano, Roberta Melesi, Teresa Runggaldier, Nicol Delago, Nadia Delago e Sara Thaler sono le otto convocate dal direttore tecnico Gianluca Rulfi per la trasferta norvegese di Kvitfjell valevole per la Coppa del mondo, dove di disputano una discesa sabato 2 marzo e un supergigante domenica 3 marzo, ultime prove riservate alla velocità prima delle finali di Saalbach.

L’albo d’oro della pista Olympiabakken registra suna vittoria italiana nella storia con Karen Putzer, regina del supergigante datato 2003, mentre Sofia Goggia è stata seconda in discesa l’anno passato, così come Elena Curtoni in supergigante, mentre Isolde Kostner fu seconda in discesa e terza in supergigante nel 1996.

Dopo la doppia cancellazione dei supergiganti in Val di Fassa, la classifica generale dopo 31 gare su 39 resta invariata, con Gut-Behrami a quota 1414 punti davanti a Mikaela Shiffrin con 1209 e Brignone con 1128.

Il supergigante dopo sei gare su otto registra la leadership di Gut-Behrami con 360 punti davanti a Cornelia Huetter con 355, Brignone è terza con 326, mentre la discesa premia Gut-Behrami con 369 punti davanti a Sofia Goggia con 350 e Stefanie Venier con 301.

L’allenatore responsabile Roberto Lorenzi ha convocato invece Martina Peterlini, Marta Rossetti, Beatrice Sola e Lara Della Mea per l’allenamento delle slalomiste previsto a Dobbiaco (Bz) da martedì 27 febbraio a venerdì 1 marzo, in preparazione della gara fra i pali stretti di Are (Sve) di domenica 10 marzo.