Volley: la V.B.C. Valle Stura conquista il titolo di campione provinciale nella categoria allievi mista

Il successo dei ragazzi/e nella categoria allievi mista, con il titolo di campioni provinciali, rappresenta un traguardo straordinario per la V.B.C. Valle Stura e sottolinea il successo del nuovo capitolo avviato con determinazione nella scorsa estate.

L'introduzione di due allenatori esperti come Samanta Feula e Valerio Bruno si è rivelata una mossa vincente.

Questo risultato eccezionale è una chiara dimostrazione che l'impegno e il duro lavoro nel perseguire obiettivi ben definiti portano frutti, anche se non immediatamente. La crescita progressiva della squadra nel corso della stagione è la testimonianza tangibile che la dedizione e la costanza producono risultati concreti.

La V.B.C. Valle Stura desidera esprimere profondo riconoscimento ai coach Samanta Feula e Cristian Faggio per il loro fondamentale contributo nel raggiungimento del titolo provinciale. Un sentito ringraziamento va a tutti i ragazzi, il cui impegno costante in palestra ha giocato un ruolo essenziale nel successo della squadra. Un caloroso ringraziamento si estende anche ai genitori e alle famiglie dei giocatori, sempre presenti in palestra durante le partite, a sostenere con entusiasmo i ragazzi e le ragazze.

Il commento di coach Feula: “Un titolo arrivato dopo un inizio di stagione che ci ha visto più indietro rispetto alle altre squadre e che è terminato in crescita per i nostri ragazzi/e. Una grandissima soddisfazione se pensiamo a come eravamo partiti e dove siamo arrivati: il bello dei giovani è proprio questo vedere i miglioramenti raggiunti. Poi, se arrivano anche i risultati, oltretutto con una rosa composta interamente da atleti/e uno/due anni sotto leva, la soddisfazione è doppia. Faccio i complimenti a tutti per il grande lavoro svolto in palestra. Un ringraziamento particolare va al mio super aiutante Cristian Faggio, sempre presente e pronto a dare consigli preziosi, alla società V.B.C. Valle Stura che ci ha messo nelle condizioni migliori per poter raggiungere ciò e non ci ha mai fatto mancare nulla, alle ragazze della under 14 che sono venute in soccorso quando la squadra più ne aveva bisogno e ci hanno aiutato a raggiungere questo magnifico risultato e a tutti gli atleti/e e alle rispettive famiglie per la disponibilità data e i sacrifici fatti. Un risultato raggiunto grazie a un grande lavoro di staff e alla collaborazione di tutti: se fosse venuto a mancare anche solo uno di questi tasselli ciò non sarebbe stato possibile.”