A Brossasco si proietta “Il piatto forte dei Rifugi- Camminando nelle Alpi Liguri”

Un lungo cammino nelle Alpi Liguri attraversando itinerari carsici e ricchi di fascino per raccontare in video attraverso la voce dei gestori le realtà culinarie sostenibili dei rifugi.



Appuntamento (giovedì 29 febbraio alle ore 20,30 presso la Sala convegni a Brossasco in via Roma 55), dove verrà proiettato il filmato “Il piatto forte dei Rifugi- Camminando nelle Alpi Liguri”.



Si tratta del secondo filmato realizzato da Tiziana Fantino, giornalista premiata dal CAI Regione Piemonte “Giornalista di Montagna - 2021” e videomaker, appassionata di escursionismo e alpinismo.



Un filmato ideato e concretizzato nei mesi estivi del 2023, realizzato in collaborazione con il CAI Regione Piemonte e il contributo della Fondazione Crc.

Nove i rifugi alpini ed escursionistici raggiunti, con l’obiettivo la promozione e la valorizzazione del territorio di montagna con i suoi prodotti ecosostenibili e la ricaduta positiva sulla salute attraverso la camminata.



L’evento è gratuito e si realizza in collaborazione con il Comune di Brossasco e la Pro Loco che offrirà un rinfresco ai partecipanti.