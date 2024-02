Buona lettura dal Caffè Letterario con “Le incerte vie dell’essere” di Gaetano Scicchitano

Una categoria interessante è quella composta da professori e studiosi di sociologia che hanno la passione per la scrittura. Narrazioni che dalla sfera individuale conducono a quella sociale. In questo vasto panorama, troviamo il libro “Le incerte vie dell’essere” di Gaetano Scicchitano, un esempio di saggio sociologico, ma al contempo piacevole.

Essere nel mondo è un’ontologica e mutevole relazione con la realtà. Il libro propone in tale senso un percorso narrativo e analitico rivolto sia alla sfera intima che a quella sociale oggi contrassegnata da una crescente complessità.



Segue due tracciati paralleli: uno poetico e autobiografico e l’altro teorico, anche sulla base dei punti di vista di circa cento esponenti del pensiero prevalentemente sociologico. Ne scaturisce una visione dell’uomo e della realtà attuale tendenzialmente onnicomprensiva. Sullo sfondo vi è il fondamentale mistero dell’esistenza, fin dalla nascita all’origine di un insopprimibile stupore e del senso del bello: impulsi che animano la coscienza, intesa come anelito di vita e testimonianza del proprio tempo. Spessore!



