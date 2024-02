Hangar Point 2024: al via la call per la trasformazione di luoghi e spazi attraverso la cultura

Hangar Piemonte, l’agenzia di trasformazioni culturali della regione Piemonte, ha dato il via alla seconda edizione del nuovo percorso Hangar Point che offre un accompagnamento gratuito fino a 18 mesi attraverso un approccio integrato fra competenze tecnico-manageriali e artistico-creative rivolto a nuovi progetti di trasformazione di luoghi e spazi attraverso azioni artistiche, culturali e creative in grado di coinvolgere le comunità locali e i loro stakeholders, creare reti ed elaborare nuovi modelli culturali, in linea con gli obiettivi che caratterizzano la mission di Hangar Piemonte.