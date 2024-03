Marene, all'auditorium San Giuseppe "Storia di un no" de Il Melarancio

Continua la rassegna teatrale curata dalla compagnia Il Melarancio di Cuneo presso l’Auditorium San Giuseppe di Marene. Venerdì 1 marzo alle ore 21 andrà in scena lo spettacolo STORIA DI UN NO dedicato ai ragazzi adolescenti e pre-adolescenti.

“A volte le emozioni arrivano prima delle parole per spiegarle”. Con questa frase parte lo spettacolo “Storia di un no” insignito nel 2022 con l’Eolo Award, il premio d’eccellenza dedicato al teatro ragazzi italiano. Le emozioni vanno spiegate sempre, tanto più in adolescenza dove la confusione tocca il suo massimo. L’incertezza è tanta, Martina è un’adolescente quattordicenne con una vita normale. Incontra Alessandro, che ha una felpa di marca, un ciuffo a cui dedica venti minuti ogni mattina.



In questo spettacolo dal ritmo serrato ed effervescente gli adolescenti sono invitati a riflettere e mettersi nei panni di Martina e di Alessandro per capire quanto l’amore possa essere bello ma anche complesso e come alle emozioni sia sempre necessario attribuire dei significati perché non prendano il sopravvento.



Con questo spettacolo si vuole aiutare i nostri ragazzi ad essere consapevoli su quanto l’amore sbagliato e violento sia distruttivo e di quanto un semplice “no” possa portare alla propria salvezza e ridare dignità. Ma serve un gesto di forza e coraggio!



Lo spettacolo è consigliato per tutti i ragazzi a partire dagli 11 anni.



I posti sono limitati ed è consigliata la prenotazione tramite il seguente link:

https://www.eventbrite.com/e/biglietti-storia-di-un-no-770545140257 oppure andando su: https://parrocchiamarene.it/auditorium/. Per informazioni o cancellazione prenotazione scrivere a: auditoriumsangiuseppemarene@gmail.com.