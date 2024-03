Volley maschile A3: Savigliano torna a sorridere, vittoria 3-0 sul campo di Garlasco

Eccola, finalmente. Dopo sei partite concluse in amarezza, il Monge-Gerbaudo Savigliano chiude il mese di febbraio con una vittoria e un sorriso ampio, sbancando il PalaRavizza di Pavia con un 3-0 che lascia poco scampo al Moyashi Garlasco e che rilancia le ambizioni dei ragazzi di coach Simeon.

I sestetti iniziali

Per la decima di ritorno Simeon mantiene il sestetto-tipo: Pistolesi-Rossato in diagonale, Rainero e Dutto centrali, Galaverna a Brugiafreddo confermati in banda. Liberi alternati Gallo-Rabbia. Coach Galimberti schiera, invece, Peslac in palleggio con Martinez opposto, Puliti e Cavalcanti in posto 4, Biasotto e Orlando in centro e Calitri libero.

La cronaca del match

I tre parziali hanno un andamento molto simile, con Savigliano in controllo dall’inizio alla fine. I piemontesi partono forte (3-8) e contengono il rientro di Garlasco (10-16) per poi dare spazio al fondamentale che alla fine risulterà decisivo: il muro, che consente ai biancoblu di guadagnare ancora margine e di chiudere 18-25.Nel secondo set, coach Galimberti prova a cambiare, inserendo in serie Vattovaz e, poi, Chadtchyn e Tomassini, quando il punteggio è già però di 6-15. Il Monge-Gerbaudo è in controllo e attiva il pilota automatico, conducendo in porto il parziale: 15-25 e Savigliano torna a muovere la propria classifica.Il terzo parziale non cambia: la battuta di capitan Dutto consente ai suoi di prendere subito il largo (0-4), con coach Galimberti che si gioca subito il time-out, ma non riesce a contenere gli ospiti. Seguono una serie di errori al servizio da entrambe le parti, che consentono a Savigliano di arrivare alle battute conclusive senza rischi, con l’inserimento di Calcagno al servizio e Turkaj come opposto che scompiglia le carte. Finisce 19-25 ed è festa saviglianese.

Top scorer è Rossato, autore di 18 punti, seguito a ruota dai 17 di Galaverna, tornato ai migliori livelli. Stasera però hanno pesato eccome gli 11 muri.

E ora Fano. Scollinata l’ultima fatica di febbraio in campionato, per Savigliano ora è tempo di voltare pagina. In tutti i sensi, perché con il mese di marzo arriverà anche l’appuntamento tanto atteso. Nella mattinata di venerdì 1, i biancoblu partiranno alla volta di Fano, dove parteciperanno alla final four della Del Monte Coppa Italia A3. Sabato alle 19.00 la sfida di semifinale contro Palmi.

MOYASHI GARLASCO 0 – MONGE-GERBAUDO SAVIGLIANO 3

PARZIALI: 18-25, 15-25, 19-25

MOYASHI GARLSCO: Peslac 3, Tomassini 1, Cavalcanti 3, Pedroni, Chadtchyn 5, Martinez 2, Biasotto 2, Vattovaz 7, Calitri L, Accorsi, Orlando 4, Puliti 8. All. Galimberti, vice Moro.

MONGE GERBAUDO SABIGLIANO: Calcagno, Gallo L, Carlevaris, Rainero 5, Galaverna 17, Rabbia L, Rossato 18, Brugiafreddo 5, Turkaj 1, Dutto 7, Pistolesi 4. NE Quaranta. All. Simeon, vice Brignone.