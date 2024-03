Volley maschile Serie C: il VBC Mondovì ospita il Chieri, obiettivo la decima vittoria

Nella tredicesima giornata – quarta del girone di ritorno del Campionato di Serie C maschile, il VBC Mondovì’ allenato da Massimo Bovolo e dal suo assistente Fabrizio Marchisio ospiterà sabato alle ore 21 il Chieri.

In classifica generale, dopo dodici turni, i monregalesi, che arrivano dallo stop per 3-1 patito a Torino contro il Lasalliano terzo, sono secondi con 29 punti, a -3 dalla capolista Linguì Torino, mentre al terzo posto si trova il Lasalliano Torino con 27 punti, al quarto il Chieri con 23 punti ed al quinto il Santhià con 21 punti, che è la prima squadra che al momento sarebbe fuori dai play-off.

“Siamo attesi da un’ altra gara difficile – asserisce coach Massimo Bovolo –, contro un avversario capace di giocare una buona pallavolo e che è in grado di vincere contro chiunque. Per riuscire a conquistare il decimo successo stagionale e sia restare così in scia al Linguì che mantenere il vantaggio sul Lasalliano dovremo giocare su alti livelli con continuità, mantenendo sempre alta concentrazione ed attenzione, evitando quei cali di tensione e quegli errori gratuiti che potrebbero costarci molto caro e che andrebbero soltanto a complicare l’ andamento del match. Sicuramente dovremo riuscire a giocare sui livelli espressi sabato scorso a Torino nel primo set, in cui avevamo espresso una buona pallavolo. Senza dubbio questo è un altro test molto probante, particolarmente utile per continuare il nostro percorso di crescita sia tecnico che tattico e mi aspetto dai ragazzi una bella reazione d’ orgoglio per riprendere subito il nostro cammino.”