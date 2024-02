A Fossano il convegno "Giovani nell’attività amministrativa"

Giovani nell’attività amministrativa. È il titolo e il tema dell’incontro promosso a Fossano da Gioventù nazionale, il movimento giovanile di Fratelli d’Italia, nella serata di venerdì 8 marzo (ore 20,45) all’Hostello Sacco di via Cavour, 33/35.

«Obiettivo del convegno - spiega il coordinatore cittadino di Gn Giovanni Zorniotti - è quello di dare un segnale della presenza e dell’impegno in politica della Generazione Zeta», ossia i giovani nati a cavallo fra gli anni Novanta e Duemila. Un tema di grande interesse perché indaga non solo un fattore sempre al centro dell’attenzione degli analisti come l’orientamento del voto giovanile, ma anche il rapporto fra le nuove generazioni e l’impegno politico diretto per le istituzioni del proprio territorio.

Oltre a Zorniotti interverranno Samuele Toti, rappresentante scolastico d’Istituto; Matteo Canale, membro del coordinamento cittadino di Gn a Fossano; Alberto Deninotti, presidente provinciale di Gn e assessore a Marene.

Contribuiranno al dibattito i parlamentari Fabrizio Comba e Monica Ciaburro, il presidente provinciale di FdI William Casoni, il capogruppo di Fratelli d’Italia al Consiglio regionale del Piemonte Paolo Bongioanni e la consigliera comunale Tiziana Airaldi, che si soffermerà sul ruolo delle donne in politica. Farà da moderatore Mario Piccioni, direttore Cuneo Volley Tv.