Agromeccanici piemontesi insieme per affrontare le sfide del settore

Nei locali del ristorante Lago dei Salici, a Caramagna Piemonte, si è svolto ieri un incontro informativo, organizzato da Cai Agromec Piemonte in collaborazione con Bayer, rivolto ai contoterzisti delle province di Cuneo e Torino.



L’incontro, che ha visto la presenza di oltre 100 agromeccanici e al quale hanno partecipato tra gli altri il presidente regionale, Michele Alberione, e quello di Atima Asti, Tiziano Sardo, è stato incentrato su temi specifici per il contoterzismo piemontese, come la coltura dei cereali, l'agricoltura di precisione e l'operatività delle macchine agricole.



Gianluca Ravizza, segretario regionale del Piemonte e vice presidente di Cai Agromec, aprendo i lavori che ha ricordato l'importanza e la consistenza del contoterzismo piemontese (oltre 1200 imprese) e nazionale, operante nei settori agricolo, ambientale e industriale. Lo stesso Ravizza, nel presentare le strutture territoriali aderenti a Cai Agromec e i servizi svolti dalle stesse, ha rimarcato l'importanza dell'attività agromeccanica e la sua naturale appartenenza al mondo agricolo. Non è mancato pure un forte richiamo all'unità sindacale della categoria come risposta alla necessità di presentarsi uniti nei confronti delle istituzioni e della società civile più in generale.



L'intervento di Bayer, a cura di Serena Reviglietti e Ivan Donelli, ha presentato i risultati delle prove in campo di difesa su grano e mais e le più recenti e innovative tecnologie per massimizzare qualità e resa, avvalendosi dei sistemi di agricoltura di precisione.



Roberto Guidotti responsabile del servizio tecnico di Cai Agromec ha illustrato le principali norme in materia di sicurezza nella circolazione stradale, con particolare riguardo alle problematiche operative di maggiore interesse per le imprese agromeccaniche.