A Savigliano un incontro con Elena Ferrara sull'uso consapevole del digitale e della Rete

Martedì 5 marzo alle ore 20.45 presso la scuola media ex-Schiaparelli dell’I.C. Santarosa si terrà un incontro sull’uso consapevole del digitale e della Rete.

La relatrice Elena Ferrara, parlamentare della XVII legislatura, propositrice nonché prima firmataria della legge 71/2017 per il contrasto al bullismo e al cyberbullismo, parlerà nello specifico di “Misure di tutela e responsabilità genitoriali nelle relazioni tra pari”

L’evento è rivolto alle famiglie e rientra in una serie di iniziative che l’Istituto sta mettendo in atto, per sensibilizzare gli adulti e orientare i ragazzi/e all’uso consapevole della Rete, evidenziando i rischi in cui si può incorrere.