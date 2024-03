Gli studenti dell'Einaudi di Alba in visita alla Ferrero con i maestri del lavoro: "Una grande esperienza formativa"

Un processo formativo di apprendimento, attraverso la consapevolezza, l'ascolto, la condivisione e la “pratica industriale” ha avuto per protagoniste le classi terze dell'Istituto “Luigi Einaudi” di Alba. Due i momenti principali del progetto, l’incontro con alcuni maestri del lavoro e la visita alla Ferrero.

Per diversi mesi i Maestri del Lavoro hanno giocato un ruolo cruciale nella preparazione degli studenti, affrontando tematiche come il marketing, la logistica e la sicurezza. La loro profonda esperienza, maturata attraverso anni di attività sul campo, ha fornito agli allievi una visione reale e tangibile del mondo del lavoro, evidenziando come dietro a ogni successo vi siano dedizione, studio approfondito e capacità di affrontare le sfide con determinazione. Guidati da questi esperti, gli studenti sono stati non solo istruiti ma anche stimolati a perseguire l'eccellenza, l'innovazione e l'etica professionale nelle loro future carriere.

Il punto culminante di questa esperienza è stata la visita all'azienda Ferrero, durante la quale gli studenti, accompagnati dai maestri del lavoro, hanno potuto osservare da vicino la produzione delle celebri barrette Kinder e degli altri prodotti Ferrero.

La visita ha permesso loro di assistere alle varie fasi di produzione, comprendendo l'importanza di ogni step e il lavoro di squadra necessario per mantenere elevati standard di qualità. Particolarmente d’impatto è stato per loro l'utilizzo di tecnologie all'avanguardia, attraverso cui l'azienda Ferrero ottimizza i processi produttivi, assicura la sicurezza alimentare e riduce l'impatto ambientale.

Oltre all'aspetto tecnico, la visita ha offerto agli studenti un'occasione unica di gustare i prodotti finiti, appena usciti dalla linea di produzione. Questo momento, oltre a essere stato estremamente gradevole, ha rafforzato la consapevolezza del valore del lavoro e della passione che anima ogni prodotto.