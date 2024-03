Intelligenza Artificiale: a Cherasco ampia partecipazione alla conferenza del professor Luigi Portinale

Sala consiliare del comune di Cherasco gremita, ieri sera, per seguire l’incontro con il professor Luigi Portinale, ordinario di Informatica all’Università del Piemonte Orientale e ottimo divulgatore, sul tema dell’Intelligenza Artificiale.

Titolo azzeccato: Viaggio nell’Intelligenza artificiale – Storie, evoluzione e sfide del presente”.

Proprio di un viaggio si è trattato, da Alan Turing, a John McCarthy, che nel 1956 coniò per primo il termine I.A., al programma di domande e risposte ELIZA del 1966, ai sistemi esperti degli anni ’80, fino alle possibilità attuali di avere a disposizione sovrastrutture di calcolo in grado di lavorare milioni di dati in tempi brevissimi e l’arrivo dell’era Deep Learning, l’apprendimento profondo, che consente di ottenere modelli semplificati del cervello umano.

Con grande competenza ed equilibrio il professor Portinale ha raccontato al pubblico cosa può fare l’Intelligenza Artificiale, come può esserci utile, quali rischi comporta, come può essere attaccata.

Quantunque sia una materia ancora per certi versi esoterica, grazie a queste “lezioni” le persone possono farsi un’idea più precisa di ciò che sta accadendo nel mondo e non spaventarsi troppo di fronte a sigle come DALL-E, MIdjourney, ChatGPT, Google Gemini Woke, accettando che SORA non sia soltanto un comune del Lazio, ma anche un modello I.A. adatto a creare video realistici.

Tenendo conto del grande aiuto che l’Intelligenza artificiale può offrire in certi campi specifici, come quello delle diagnosi mediche o del settore giudiziario o della sicurezza, occorre far tesoro del consiglio del professor Portinale:

“I modelli attuali sanno ottenere un risultato, ma non sanno spiegare perché l’hanno ottenuto. È fondamentale conoscere, informarsi, tenersi aggiornati, per poter ragionare sempre con la propria testa e non delegare alle macchine le decisioni finali”.

La serata è stata organizzata dal Lions Club di Cherasco del presidente Roberto Icardi con il patrocinio del Comune di Cherasco.

Oltre ad un folto pubblico erano presenti numerosi esponenti del consiglio comunale, il sindaco Carlo Davico e il comandante della locale stazione dei carabinieri Giuseppe Sallustrio.