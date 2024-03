“Pedalando tra le aquile”: due nuove avventure per la sesta edizione [FOTO E VIDEO]

L'amore per Cuneo e per le sue montagne, terra di allenamento per le sue scalate, riporterà in sella Giovanni Panzera per due nuove avventure.

Con il viaggio in Nevada in programma per il 4 marzo inizia la sesta edizione del "progetto", come lo hanno definito i suoi autori fratelli Panzera, "Pedalando tra le aquile".



Tra luglio e agosto il secondo step, nel nord della Scandinavia.

Ieri pomeriggio, giovedì 29 febbraio la presentazione nella Sala Vercellotti dell'Atl del Cuneese:

Quando si parla di promozione del territorio non può mancare il favore dell'Atl del Cuneese, il presidente Mauro Bernardi: “Da qualche anno Giovanni e Teresio sono diventati testimonial del nostro territorio e li sosteniamo volentieri nei loro documentari, che fanno conoscere anche il Cuneese”.