A Racconigi un questionario online per raccogliere criticità, bisogni e proposte dai cittadini

A seguito dell’incontro pubblico che l’Amministrazione Comunale ha organizzato a Racconigi in data 6 maggio 2023 con l’obiettivo di promuovere la partecipazione della cittadinanza al PROGETTO DI RIGENERAZIONE URBANA, si è costituito un gruppo di lavoro che settimanalmente si riunisce presso la sala Mirella Macera (piano primo del Palazzo Comunale) per un confronto costruttivo in merito alla tematica in oggetto.

Pur consapevole degli effetti che anche il territorio racconigese subisce per i mutamenti che globalmente avvengono sul piano dell’economia, delle trasformazioni climatiche, dell’invecchiamento della popolazione e dei flussi migratori, il gruppo di lavoro vede nella Città uno spazio ancora aperto al possibile.

Migliorare la qualità di vita della cittadinanza attraverso la ristrutturazione e il riuso di edifici esistenti che possano creare servizi volti alla socialità e rispondere alle esigenze dei cittadini, progettare una mobilità più sostenibile e incrementare attività culturali e sportive negli spazi recuperati, può aumentare il valore della città e il desiderio di abitarla o ri-abitarla. Può aprire, inoltre, prospettive in termini di economia e di turismo.

La complessità del processo rende certamente necessaria la considerazione dei rischi e delle opportunità: i bisogni e i desideri della collettività, in riferimento ad un sistema di valori e regole condivise, non possono prescindere né da piani d’azione globale né da vincoli normativi specifici.

Il gruppo di lavoro crede, però, nella funzione propulsiva della cittadinanza che può intervenire nelle decisioni che la riguardano direttamente. La trasformazione di un territorio dal punto di vista fisico e dello spazio, infatti, diventa rigenerazione solo quando contribuisce al miglioramento del tessuto sociale di chi lo abita.

Poiché questo processo non può prescindere dal coinvolgimento della cittadinanza, il gruppo di lavoro ha deciso di divulgare un questionario che, in forma anonima, mira a rilevare criticità, bisogni e proposte utili sia per l’analisi sia per la progettazione.

Ritenendo al contempo opportuno avviare un dialogo con gruppi, associazioni, istituzioni e organizzazioni che, attraverso le loro attività, concorrono in modo organizzato e attivo al benessere della cittadinanza, si invitano i loro rappresentanti a confrontarsi direttamente, secondo un calendario di incontri, sul rapporto tra il recupero dello spazio urbano e l’interesse di cui sono portatori, formulando proposte da condividere con il gruppo di lavoro, in modo da ampliare il più possibile il contributo delle parti sociali.

L’email di contatto a cui si può fare riferimento per eventuali richieste e/o comunicazioni è la seguente: rigenerazioneurbana@comune.racconigi.cn.it