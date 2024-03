Sopralluogo a Borgo San Dalmazzo per i lavori di messa in sicurezza del "ponte del Ciadel"

Lunedì 4 marzo alle 10 il presidente della Provincia Luca Robaldo sarà a Borgo San Dalmazzo per un sopralluogo al ponte in ferro sul torrente Gesso detto “ponte del Ciadel” lungo la strada provinciale 21 tra Borgo San Dalmazzo, Fontanelle di Boves e Roccavione dove la Provincia ha avviato a inizio ottobre scorso un importante cantiere per la messa in sicurezza strutturale, sismica e idraulica del manufatto.

Saranno presenti anche il consigliere provinciale delegato Vincenzo Pellegrino e la sindaca di Borgo San Dalmazzo Roberta Robbione. Alla visita in cantiere parteciperanno anche i tecnici del Settore Viabilità della Provincia (Reparto Cuneo), funzionari della Soprintendenza Archeologia Belle arti e Paesaggio per le province di Alessandria, Asti e Cuneo – Alta sorveglianza, i titolari dell’azienda Malabaila & Arduino e relativi tecnici e lo Studio Lga Engineering in qualità di progettisti e direttori dei lavori dell’intervento.

Il ponte è chiuso al transito da alcuni mesi per consentire i lavori di cantiere affidati all’impresa Malabaila&Arduino di Villafranca d’Asti. L’intervento (finanziato dal ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti) avrà un costo complessivo di circa 2.000.000 di euro di cui 1.323.000 euro per l’esecuzione dei lavori e 677.000 per somme a disposizione dell’amministrazione.