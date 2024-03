Trasferta in Costa Azzurra per la corte del Moro che ha preso parte al Carnevale di Nizza

Riscontri eccezionalmente positivi, per la prestigiosa trasferta del Carlevé 'd Mondvì al Carnevale di Nizza. La presenza in Costa Azzurra del Carnevale monregalese si è sviluppata su due importanti direttrici.

La prima, quella che ha riguardato la partecipazione in sfilata alla “Battaglia dei fiori” di mercoledì 28 febbraio del Moro, della Béla Monregaleisa e della Corte: una partecipazione molto apprezzata dal caloroso pubblico locale, che ha lungamente applaudito il passaggio sul percorso dei figuranti monregalesi. Che – non senza un pizzico di emozione – hanno transitato per due volte sotto le gremite e festose tribune il place Massena, mettendo in evidenza la splendida fattezza dei loro costumi, la vivacità del gruppo e l'inesauribile allegria della musica dei menestrelli. Un momento di grande visibilità per la Corte del Moro, che ha avuto ottimi riscontri presso il pubblico.

La seconda, importante direttrice della giornata in Costa Azzurra è quella più a carattere istituzionale, attraverso la quale si è intessuto e consolidato un fattivo rapporto di collaborazione tra Nizza e Mondovì, attraverso il carnevale. Una delegazione monregalese - di cui hanno fatto parte il vice-sindaco Gabriele Campora, l'assessore alle Manifestazioni Alessandro Terreno, il rappresentante del Consiglio generale della Fondazione Cassa di Risparmio di Cuneo Carlo Comino, il presidente dell'Associazione Famija Monregaleisa 1949 (che organizza il Carlevé 'd Mondvì) Andrea Tonello ed il suo vice (nonché consigliere provinciale) Pietro Danna – ha incontrato le autorità locali: Laurence Navalesi, consigliere municipale con delega ai Rapporti transfrontalieri, Floren-Serge Stora, direttore delle Relazioni internazionali, Nicolas Reynard, direttore di Europe, Cross border cooperation and External Funding, Chrsitane Amiel, consigliere metropolitano, delegata dal sindaco alle relazioni internazionali e ai gemellaggi.

"Abbiamo goduto di una ospitalità eccezionale e assolutamente di altissimo livello –commenta Andrea Tonello, facendosi portavoce della delegazione monregalese -. Sin dal mattino, quando siamo stati accompagnati ad una degustazione e successivamente al pranzo in un ottimo ristorante. Dobbiamo ringraziare sentitamente Nizza e i suoi rappresentanti per quanto ci hanno offerto: riteniamo estremamente significativo e motivo di grande orgoglio che una città grande, conosciuta e all'avanguardia soprattutto per quanto riguarda l'accoglienza turistica abbia voluto intessere una collaborazione con una cittadina di provincia come la nostra. Ora sarà nostro grande onore sdebitarci, restituendo l'eccellente ospitalità con rinnovata riconoscenza nel prossimo futuro".