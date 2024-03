Traffico rallentato nel pomeriggio di oggi, venerdì 1 marzo, a Mondovì, per permettere ai tecnici dell’Italgas d’intervenire su una tubatura del gas in via Primo Silvestrini che aveva subito una lesione per cause naturali.

La segnalazione è giunta alle ore 14,55 al centralino dei Vigili del Fuoco, che sono intervenuti con una squadra locale per la messa in sicurezza della zona.

La automobili sono state deviate dalla Polizia Locale ed in poco tempo la tubazione è stata riparata.