Commercianti in pensione, saranno al fianco del sindaco Garnerone alle prossime elezioni comunali

Cervasca è uno dei tantissimi comuni della Granda che andrà al voto alla tornata elettorale di giugno. Il sindaco uscente, Enzo Garnerone, si ricandida per guidare l'amministrazione per altri cinque anni.

Lo fa con una squadra in parte riconfermata e in parte nuova. In lista con lui, tra le new entry, ci sono due commercianti del paese, ormai in pensione.

Diego Inaudi, 68 anni, a fine 2022 ha chiuso un'attività storica di frazione Santa Croce, la Ferramenta Inaudi, conosciuta anche come "il curdè", perché all'inizio in quel negozio si facevano corde.

Sposato con un figlio, da sempre a Santa Croce di Cervasca, ha deciso di candidarsi perché, ora che è in pensione, avrà il tempo per dedicarsi al territorio, che conosce molto bene, con particolare attenzione alle frazioni. "Mi era stato chiesto anche in passato, ma non avevo tempo. Ora finalmente lo posso fare, anche perché ho stima e fiducia in Garnerone, che con la sua squadra ha lavorato molto bene in questi anni. Voglio mettermi a disposizione, dando il mio contributo alla crescita del paese".

Oltre a lui, si candida con Garnerone Nadia Cavallo, per quasi 30 anni titolare del negozio "Nadia Fiori e Piante" di via Borgo San Dalmazzo, in paese. Ora, a 60 anni, in pensione, ha deciso di fare qualcosa per il paese, entrando nel mondo dell'associazionismo e, ora, candidandosi.

Vedova e madre di un ragazzo di 33 anni, la signora Cavallo è pronta a lanciarsi in questa nuova avventura, con impegno e determinazione. "Ero una segretaria, poi ho lasciato il lavoro e ho aperto un negozio di fiori per conto mio. Non mi spaventano le novità e le sfide. Faccio parte della proloco e conosco il mondo del commercio. Potrei dare un contributo in queste due ambiti, ma non solo. In caso di elezione, mi metterò a disposizione dei miei concittadini, partendo dall'ascolto".