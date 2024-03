Biathlon, Miraglio Mellano e Gautero d'argento nella staffetta femminile dei mondiali Youth

Una straordinaria Italia con Fabiola Miraglio Mellano, Nayeli Mariotti Cavagnet e Carlotta Gautero sono argento nella staffetta femminile dei Mondiali Youth di Otepaa in Estonia!! Vince la Norvegia; bronzo per la Repubblica Ceca.



Nella prima frazione, Fabiola Miraglio Mellano passa il testimone alla valdostana Nayeli Mariotti Cavagnet in 3^ posizione, a soli 14'4 dalla Svizzera. La cuneese delle Fiamme Gialle è riuscita a tenere un buon ritmo sugli sci facendo anche registrare il 3° miglior tempo e utilizzando quattro ricariche totali (due per ciascuna sessione di tiro). In questa prima frazione, la migliore è indubbiamente la Svizzera che grazie ad un'ottima prova di Alessia Laager, che utilizza una sola ricarica nel tiro in piedi, è prima seguita dalla Norvegia a 10''4.



Nella seconda frazione, a prendere il comando è la Norvegia che grazie ad una perfetta prestazione al poligono di Anna Torjussen cambia in testa. La Francia però non cede il passo e Voldiya Galmace Paulin, che in questa rassegna è già riuscita a conquistare ben tre medaglie (oro nella mixed relay, bronzo nell’individuale e argento nella sprint),

cambia a soli 0.2 dalla testa. Continua la galoppata dell’Italia che grazie alla positiva prestazione della valdostana Nayeli Mariotti Cavagnet, che utilizza una sola ricarica per sessione di tiro, mantiene il 3° posto.



Nella terza frazione continua il duello tra Norvegia e Francia: il poligono a terra fa la differenza. La francese Lou-Anne Dupont Ballet Baz approfitta di un errore in più commesso da Silje Berg-Knutsen e si mette al comando ma l’Italia con Carlotta Gautero non molla, anzi, accorcia le distanze da Francia e Norvegia. Seguono, più distaccate,

Repubblica Ceca e Germania. L’ultimo poligono è davvero da cardiopalma!



Si percepisce la tensione nello sguardo della francese Lou-Anne Dupont Ballet Baz e la norvegese Silje Berg-Knutsen che approfitta di qualche errore di troppo al poligono della francese, arrivando anche a fare un giro di penalità. Carlotta Gautero è però una cecchina perfetta al poligono e non si fa cogliere impreparata: la cuneese delle Fiamme Oro,

con un prova perfetta, si porta in seconda posizione. La sfida è ora tra Norvegia ed Italia dove una straordinaria Gautero si porta addirittura al comando: negli ultimi metri Silje Berg-Knutsen non ci sta e complici anche materiali molto più veloci dell'azzurra, sorpassa la Gautero ed è festa norvegese.



Meritassimo argento per L’Italia di Fabiola Miraglio Mellano, Nayeli Mariotti Cavagnet e Carlotta Gautero. Battaglia aperta anche per la medaglia di bronzo tra Francia e Repubblica Ceca dove è proprio quest’ultima a salire sul terzo gradino del podio grazie alla zampata finale di Heda Mikolasova. Francia e Germania chiudono la top 5.